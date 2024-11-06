Трамп пообещал американцам «золотой век»

Дональд Трамп пообещал открыть «золотой век» Америки. Он заявил, что одержал на выборах «изумительную победу» в интересах всего народа США, передает ТАСС.

Напомним, что спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон ранее объявил Трампа избранным президентом США. По данным Fox News, Трамп победил в очередном «колеблющемся» штате - Висконсине - и получил 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах (для победы необходимо 270 голосов).

Трамп объявил о своей победе на выборах президента США

Также стало известно, что соперница Трампа Камала Харрис набрала 226 голосов. После победы он заявил, что республиканцам удалось отвоевать контроль по итогам выборов над обеими палатами Конгресса США. Сторонники Трампа начали праздновать его победу, в том числе в конференц-центре в Палм-Бич (штат Флорида).

Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди - младший поздравил республиканца с победой на выборах, назвав ее исторической.