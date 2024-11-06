Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа победителем президентской гонки в США. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Fox News, Трамп победил в очередном «колеблющемся» штате - Висконсине - и получил 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах. Сам Дональд Трамп пообещал открыть «золотой век» Америки. Он также заявил, что одержал на выборах «изумительную победу» в интересах всего народа США.

В ходе церемонии открытия бассейна международного стандарта в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о социализме, также отдал победу Дональду Трампу, а не его сопернице от демократов Камале Харрис.

«Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить. В середине 90-х просто топтали ногами все эти определения (…) Правда в Америке и сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял Харрис в том, что она социалистка и коммунистка», - заявил белорусский лидер.

Напомним, что избранным президентом США Трампа уже объявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. С переизбранием также поздравил Трампа и бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.