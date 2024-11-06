Кеннеди-младший поздравил Трампа с «исторической победой» на выборах

Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди - младший поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах, назвав ее исторической. Поздравление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

По оценке Fox News, Трамп одержал победу в очередном «колеблющемся» штата - Висконсине - и получил 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах президента США, голосование на которых прошло 5 ноября. Его соперница Камала Харрис набрала 226 голосов. Подсчет голосов еще продолжается.

«Поздравляю Трампа с исторической победой. Давайте объединим страну и сделаем Америку снова здоровой», – написал Роберт Кеннеди - младший в соцсети X.

Ранее в статье для газеты Hill Дональд Трамп-младший и Роберт Кеннеди-младший призвали Белый дом начать переговоры с Москвой и деэскалировать украинский конфликт.