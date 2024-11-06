Трамп обратится к сторонникам на вечеринке с Маском

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прибыл в конференц-центр в Палм-Бич (штат Флорида), где он выступит с обращением к своим сторонникам. Об этом сообщает Fox News.

В Палм-Бич уже началась вечеринка, на который, среди прочих, присутствует основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Ранее миллиардер поддержал Трампа и тот предложил ему должность в правительстве.

По оценке Fox News, Трамп одержал победу в очередном «колеблющемся» штата - Висконсине - и получил 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах (для победы кандидату необходимо 270 голосов). Его соперница Камала Харрис, по данным Fox News, набирает 226 голосов. Оценки других телеканалов, ведущих подсчет голосов, ниже как в отношении Трампа, так и Харрис.

Представитель штаба Харрис Седрик Ричмонд ранее заявил, что она не будет выступать с обращением к своим сторонникам в ближайшее время и сделает это лишь завтра (вечером 6 ноября по московскому времени). СМИ сообщили, что Трамп планирует выступить перед сторонниками во Флориде в ближайшие часы.