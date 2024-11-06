В Конгрессе объявили Трампа избранным президентом США

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон объявил Дональда Трампа избранным президентом США. Об этом сообщает Reuters.

По оценке Fox News, Трамп победил в очередном «колеблющемся» штата - Висконсине - и получил 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах (для победы необходимо 270 голосов). Его соперница Камала Харрис, по данным Fox News, набирает 226 голосов. Оценки других телеканалов, ведущих подсчет голосов, ниже как в отношении Трампа, так и Харрис.

Сторонники Трампа уже начали праздновать его победу, в том числе в конференц-центре в Палм-Бич (штат Флорида). Ожидается, что Трамп выступит там с речью в ближайшее время.

Майк Джонсон написал в соцсети X, что американцы «решительно отвергли еще четыре года открытых границ, высокую преступность, возросшую стоимость жизни, вооруженное правительство, опасную радикальную идеологию и слабость на мировой арене». По его словам, избиратели требуют возвращения к «здравому смыслу, миру и процветанию».