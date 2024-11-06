По оценке телеканала Fox News, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах.

По оценке Fox, кандидат от демократов Камала Харрис набрала 226 голосов выборщиков. Для победы на выборах президента США кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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Ранее сообщалось, что Трамп продолжает удерживать лидерство в четырех оставшихся «колеблющихся» штатах - Неваде, Аризоне, Висконсине и Мичигане. В колеблющихся штатах (с англ. swing states) на президентских выборах нет явного фаворита среди кандидатов от двух главных партий - Демократической и Республиканской. Эти штаты играют решающую роль в голосовании.