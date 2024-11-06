Сервис прогнозирования Decision Desk предрекает победу Трампу

Сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал достаточно голосов выборщиков, чтобы одержать победу. Оценка опубликована на сайте сервиса.

Для победы на выборах президента США кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков. По данным Decision Desk HQ, именно столько голосов уже получил Трамп. По оценке сервиса, кандидат от демократов Камала Харрис набрала 213 голосов выборщиков.

Ранее стало известно, что с учетом победы в штате Джорджия Трамп получает 246 голосов выборщиков. Затем появилась информация о его победе в Пенсильвании и 267 голосах выборщиков. Трамп продолжает удерживать лидерство в четырех оставшихся «колеблющихся» штатах - Неваде, Аризоне, Висконсине и Мичигане.

Колеблющиеся штаты (с англ. swing states) - американские штаты, где на президентских выборах нет явного фаворита среди кандидатов от двух главных партий - Демократической и Республиканской. Эти штаты играют решающую роль в выборах, именно там кандидаты ведут наиболее активную предвыборную борьбу.

Даже небольшое изменение в настроениях избирателей из этих штатов может повлиять на итог голосования, так как в США президент избирается через коллегию выборщиков - особую систему, в которой каждый штат имеет определенное количество голосов.