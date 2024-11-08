Анонсирован «марш на Вашингтон» перед инаугурацией Трампа

В преддверии инаугурации Дональда Трампа, около 50 тыс. человек намерены провести марш на Вашингтон, протестуя против его предполагаемых политических приоритетов.

Около 50 тыс. человек планируют принять участие в акции под названием «Народный марш на Вашингтон» перед инаугурацией Дональда Трампа, сообщает The Washington Post, ссылаясь на организаторов мероприятия. Митинг запланирован на 18 января 2025 года. Участники намерены выразить протест против политических приоритетов Трампа, который, по их мнению, может ущемлять права женщин, иммигрантов, представителей ЛГБТ-сообщества, а также расовых и религиозных меньшинств, отмечает ТАСС.

Подобные акции уже проводились в январе 2017 года, когда Трамп вступал в должность президента в первый раз. Тогда сотни тысяч человек вышли на улицы городов по всей стране. Наиболее массовые протесты состоялись в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне, собрав около полумиллиона участников в каждом из этих городов.

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

Недавние всеобщие выборы в США, прошедшие 5 ноября, завершились победой республиканца Трампа. На выборах выбирали президента, треть Сената и всю Палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и 2 территорий. Эти события и стали катализатором планируемого массового протеста.