Обстановка в выборном штабе Трампа попала на видео

Кандидата в президенты США Дональда Трампа встретили овациями и признаниями в любви в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Видео оттуда опубликовал Telegram-канал Ruptly.

Ранее стало известно, что с учетом победы в штате Джорджия Трамп получает 246 голосов выборщиков. По предварительным данным, он также побеждает в Пенсильвании. Если это подтвердится, у Трампа будет 267 голосов.

Трамп готовит обращение к своим сторонникам

Для победы на выборах президента США кандидату требуется набрать 270 голосов выборщиков. После победы в Пенсильвании Трампу будет достаточно победить в одном из оставшихся «колеблющихся» штатов - Аризоне, Висконсине, Мичигане или Неваде - чтобы стать президентом США во второй раз.