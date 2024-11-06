Трамп достиг отметки в 267 голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил 267 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Об этом свидетельствуют данные прогнозов телеканала Fox News.

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«Прогнозируется, что Трамп победит в спорном штате Пенсильвания. Теперь ему не хватает трех голосов выборщиков для победы на президентских выборах», - отмечает канал.

Ранее Трампа встретили овациями и признаниями в любви в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В случае победы в Пенсильвании ему будет достаточно выиграть в одном из оставшихся «колеблющихся» штатов - Аризоне, Висконсине, Мичигане или Неваде - чтобы стать президентом США во второй раз.

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Голосование на выборах прошло 5 ноября, в настоящее время ведется подсчет голосов. На президентский пост, помимо Дональда Трампа, претендует также кандидат от Демократической партии действующий вице-президент Камала Харрис. На колеблющиеся штаты приходится 93 голоса выборщиков из 270 необходимых. Они находятся в центре борьбы двух кандидатов.