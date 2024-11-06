Трамп или Харрис: главное о выборах в США к этому часу

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах, где основная борьба развернулась между кандидатом от Республиканской партии экс-президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии действующим вице-президентом Камалой Харрис. Что происходит в США, а также первые итоги голосования к этому часу, в материале «Рамблера».

Голосование на выборах прошло 5 ноября. Первые участки закрылись в штатах Индиана и Кентукки в 18:00 по восточному времени США (2:00 по Москве). Предварительно, там побеждает Трамп и получает 19 голосов выборщиков. Для победы кандидату необходимо получить минимум 270 голосов выборщиков.

Трамп «забирает» ключевой штат Северная Каролина

Сегодня к 9:00 мск стало известно, что республиканец Дональд Трамп выиграл в колеблющемся штате, «забрав» 16 голосов выборщиков. Информацию об этом опубликовало издание Associated Press.

«Победив в Северной Каролине, Трамп может достичь порога в 270 голосов выборщиков, если одержит победу в Джорджии и Пенсильвании или в Джорджии, Мичигане и Висконсине. Он также может выиграть, если «заберет» Висконсин и Аризону, а также одержит победу в других комбинациях с участием Невады», - говорится в статье.

При этом между кандидатами развернулась серьезная борьба в так называемых штатах «голубой стены» — Пенсильвания, Мичиган и Висконсин - и пока нельзя предсказать ее итоги, отмечает The New York Times.

«Вице-президенту Камале Харрис почти наверняка нужно будет победить во всех трех штатах, чтобы стать первой женщиной-президентом страны», - подчеркивает издание.

На колеблющиеся штаты приходится 93 голоса выборщиков из 270 необходимых. Они находятся в центре борьбы двух кандидатов. По предварительной информации, Трамп уже набирает 230 голосов выборщиков, у Камалы Харрис - 205.

При этом, по данным экзит-полов Edison Research, которые опубликовало агентство Reuters, на президентских выборах в США доля избирателей, считающих себя независимыми, превысила долю демократов и оказалась на одном уровне с республиканцами. Это произошло впервые с 2004 года.

«Доля независимых избирателей составила 34%, у республиканцев также 34%, а у демократов 32%», - отмечают журналисты.

Контроль республиканцев над Сенатом

Еще одним итогом голосования 5 ноября стало то, что представители Республиканской партии захватили контроль над Сенатом, забрав по меньшей мере два места у демократов и сумев сохранить собственные места. Таким образом, они положили конец четырехлетнему контролю демократов над верхней палатой парламента, сообщает The New York Times.

«Республиканцы, которые выигрывали в спорных штатах во многом благодаря бывшему президенту Дональду Трампу, смогли усилить новое большинство, учитывая очень напряженные гонки в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, а также преимущество республиканцев в Монтане», - говорится в статье.

Республиканская партия получила 51 место, необходимое для доминирования в верхней палате. У демократов, по разным данным от 42 до 43 мест.

Угрозы и обеспечение безопасности выборов

В ходе голосования на президентских выборах в США было около 50 сообщений с угрозами о ложном минировании, ряд участков был временно закрыт. По словам властей, угрозы были зафиксированы в Джорджии, Пенсильвании, Аризоне, Висконсине и Мичигане, сообщил телеканал NBC News.

Вашингтон и еще не менее 18 штатов США привлекли Национальную гвардию для обеспечения безопасности на президентских выборах. Однако никаких бомб обнаружено не было, а несколько задержек, по-видимому, не оказали существенного влияния на ход голосования, говорится в статье.

При этом округ Фултон объявил, что продлит часы голосования на пяти избирательных участках, приостановивших работу из-за угрозы взрыва. А госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что угрозы взрыва, из-за которых была прервана работа двенадцати избирательных участках в штате, исходили из России, пишет CNN.

«Мы слышали некоторые угрозы минирования российского происхождения. Я не знаю, реально ли это, но в интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем», - заявил он.

Также в районе Капитолия у избирательного участка полицией был задержан мужчина с сигнальным пистолетом и факелом. А в Мичигане задержали 25-летнего Айзека Сиссела, который в письме ФБР пообещал устроить массовую стрельбу в случае победы Трампа, напоминает Telegram-канал Shot.

Маск обвинил Google в предвзятости во время голосования на выборах в США

Выступающий в поддержку Дональда Трампа бизнесмен Илон Маск в соцсети X обвинил Google в предвзятых поисковых результатах, которые не показывали пользователям, где можно проголосовать за кандидата от республиканцев.

«Я только что попробовал это сам, и Google все равно показывает, где голосовать за Харрис, но не за Трампа, даже если вы используете режим инкогнито», - написал он.

В Google после этого пояснили, что панель «где голосовать» появляется в ответ на конкретные запросы; в этом случае она среагировала на имя кандидата от демократов, поскольку в Техасе есть округ под названием Харрис.

«То же самое происходит и со словом «Вэнс», потому что это также название округа», — заявили в компании и пообещали устранить неисправность.

В Google добавили, что «очень немногие люди на самом деле ищут участки для голосования таким образом», пишет РБК.

Fox News: Трамп достиг отметки в 267 голосов выборщиков в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил 267 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Об этом свидетельствуют данные прогнозов телеканала Fox News.