Харрис отказалась выступать перед сторонниками в альма-матер

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис не будет выступать перед сторонниками в университете Говарда вечером 6 ноября. Об этом заявил сопредседатель избирательного штаба Седрик Ричмонд, передает NBC News.

Ричмонд в кратком сообщении сообщил эту новость сторонникам Харрис, которые должны были присутствовать на выступлении в ее альма-матер вечером.

Предвыборное мероприятие Харрис проводилось в университете, где училась вице-президент США.

Ранее сообщилось, что в штабе Камалы Харрис воцарились мрачные настроения после победы ее оппонента-республиканца Дональда Трампа в Северной Каролине. Толпа в Университете Говарда, где Харрис проводила вечеринку в честь выборов, утихла, многие начали расходиться.