Пелоси переизбралась в Конгресс США в 84 года

Первая женщина на посту спикера Палаты представителей Конгресса США, 84-летняя Нэнси Пелоси переизбрана на свой 20-й срок от избирательного округа в Сан-Франциско. Об этом сообщает Associated Press.

Пелоси дважды была спикером Палаты представителей, оба раза по четыре года. Она обладает церемониальным титулом почетного спикера и продолжает оказывать влияние даже тогда, когда члены Демократической партии обращаются к новому поколению лидеров, отмечает Associated Press. В частности, считается, что Пелоси повлияла на решение 81-летнего Джо Байдена выйти из президентской гонки и уступить свое место в ней Камале Харрис.

По итогам выборов ноября 2024 года республиканцы получили контроль над Сенатом США, впервые за четыре года вернув себе эту палату Конгресса. Это обеспечивает Республиканской партии серьезный центр власти в Вашингтоне и ведущую роль в утверждении кабинета следующего президента, а также любого судьи Верховного суда, если появится вакансия.

Кто получил контроль над другой палатой Конгресса - Палатой представителей - пока неизвестно: американцам предстоит выбрать еще более ста конгрессменов.