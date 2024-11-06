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В Турции рассказали об изменении в отношениях Европы и Украины после выборов в США

Расходы европейских стран на Украину могут стать еще выше в зависимости от исхода президентских выборов в Соединенных Штатах.

В Турции рассказали об отношениях ЕС и Украины после выборов в США
© РИА Новости

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью газете Turkiye.

«Европа понесла очень большие расходы на Украину. В зависимости от результатов выборов в США эти расходы могут возрасти», — отметил он.

До этого директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон заявлял, что США потребуется новая стратегия по оказанию помощи Украине и завершения конфликта независимо от победителя президентских выборов.

Маск отреагировал на первые результаты выборов в США

Стратегия президента США Джо Байдена, по его мнению, была хороша для «немедленных и приоритетных целей».

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