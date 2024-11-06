Харрис уличили в инсценировке разговора по телефону с избирателем

Кандидата на пост президента США Камалу Харрис заподозрили в инсценировке телефонного звонка в день выборов. Об этом пишет New York Post.

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Как отмечается в материале, постановочную сцену Харрис разыграла во время визита в штаб-квартиру Демпартии. Когда она выступала перед членами штаба, внезапно раздался звонок. Как оказалось, вице-приезиденту позвонили из "обслуживания мобильного банкинга". Харрис взяла трубку и спросила у собеседника, сходил ли он на выборы. После небольшой паузы она произнесла: "Вы это сделали? Спасибо!".

Зал взорвался аплодисментами. Но когда Харрис повернула к публике экран телефона, то все заметили, что на нем была включена камера.

"Судя по всему, Харрис на самом деле использовала приложение камеры на iPhone, а не разговаривала по телефону", - говорится в статье.

Напомним, 5 ноября в США состоялись выборы президента. Подсчет голосов в самом разгаре. По последним данным, в пяти из семи штатов, которые считаются ключевыми для победы, лидирует республиканец Дональд Трамп.

Зато Харрис опередила его на острове Гуам, который социологи и политологи считают "пророческим регионом".