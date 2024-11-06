Трамп побеждает в округе, где на него совершили покушение летом

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает в округе Батлер в штате Пенсильвания, где летом на него было совершено покушение. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает NBC.

Отмечается, что Трамп набирает 65,9 процента голосов. Всего в округе, по подсчетам телеканала, подано 98,7 процента голосов.

Громкое покушение на Трампа произошло 14 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер. «Вечерняя Москва» выяснила подробности происшествия. После инцидента в разведке США сообщили, что не исключают новых попыток покушения на его жизнь.

Дональд Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания у своей оппонентки Камалы Харрис. До этого после обработки 27 процентов бюллетеней лидерство с 55,1 процента удерживала кандидат от демократов. Сообщается, что у Трампа на данный момент 50,2 процента голосов против 48,9 процента у Харрис.

В США нашли записку готовившего покушение на Трампа

Младший сын Дональда Трампа Бэррон впервые принял участие в голосовании за главу Белого дома, отдав голос за своего отца.

Отмечается, что кандидат от республиканцев набрал более половины от необходимых для победы 270 голосов выборщиков.