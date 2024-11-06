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Букмекеры оценили вероятность победы Трампа на выборах в США

Букмекерское агентство Polymarket оценило шансы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на победу в президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, они составляют 91%. В свою очередь, вероятность победы его оппонентки, Камалы Харрис, оценили только в 9%.

При этом сумма ставок на победу Трампа в президентской гонке составила около $1,410 млрд.

В США раскрыли массовый заговор против граждан

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин заявила, что опросы в США используются для формирования общественного мнения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Она рассказала о массовой дезинформации, которую распространяют СМИ, демократы, а также республиканцы. По ее словам, этот инструмент используют для влияния на мнение людей.

Рогов: ВС РФ освободили 15 кв. км в ДНР на южно-кураховском направлении

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты ранее рассказал о зачистке нескольких населенных пунктов в ДНР войсками РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рогова, ВС РФ смогли освободить крупный участок площадью в 15 кв. км между населенными пунктами Максимовка и Трудовое. При этом военные РФ осуществляют зачистку таких населенных пунктов как Трудовое, Ильинка и Степановка.

Отряды шиитов заявили об атаке на «жизненно важную цель» в Хайфе

БПЛА вооруженного формировании шиитов нанесли удар по важной цели в портовом городе Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Формировании шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», рассказали об этом в соцсетях. Они также отметили, что «операции по уничтожению опорных пунктов противника продолжатся с нарастающими темпами».

Над Курской и Орловской областями сбили три БПЛА

В ночь на 6 ноября по московскому времени Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три вражеских БПЛА. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что атака осуществлялась с помощью аппаратов самолетного типа. Беспилотники были уничтожены над Курской и Орловской областями.