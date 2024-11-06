Молодежь в Неваде столкнулась с проблемой верификации своих подписей

В ходе выборов в Неваде члены избирательных комиссий столкнулись с необычной проблемой - молодые люди не могут поставить правильную подпись напротив своей фамилии.

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"Мы обнаружили, что у многих молодых людей проблемы с подписью, потому что они живут в цифровом мире и не использовали настоящую подпись в реальной жизни", - рассказал телеканалу CNN секретарь штата Франсиско Арилар.

Так, в округе Кларк в дополнительной верификации нуждаются 11 тысяч бюллетеней из-за того, что подписи напротив фамилий не совпадают с имеющимися образцами.

Власти штата призывают молодых людей исправить ошибки, иначе их голоса не будут учтены при пересчете бюллетеней.

Сделать это можно онлайн на официальном сайте секретаря штата.