В США раскрыли массовый заговор против граждан

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что опросы в США используются для формирования общественного мнения. Об этом она высказалась в прямом эфире Такера Карлсона, ее слова приводит РИА Новости.

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Грин раскрыла массовый заговор против граждан США и отметила, что соцопросы в стране используют для создания общественного мнения.

«Мы наблюдаем массовую дезинформацию, которую распространяют СМИ, демократы и республиканцы. И она используется для того, чтобы повлиять на мнение людей. А также подталкивает их к определенным действиям», — подчеркнула она.

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