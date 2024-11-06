Республиканец Дональд Трамп набрал более половины от необходимых для победы голосов выборщиков. Такой прогноз приводит Associated Press.

Сейчас у Трампа 178 голосов. У его соперницы Камалы Харрис — только 99. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из общего числа в 538.

В общенациональном голосовании Трамп лидирует в Техасе, Флориде, Огайо, Теннеси, Индиане, Миссури, Алабаме, Южной Каролине, Кентукки, Луизиане, Оклахоме, Миссисипи, Арканзасе, Канзасе, Небраске, Западной Вирджинии, Северной Дакоте, Южной Дакоте и Вайоминге.

Харрис побеждает в Нью-Йорке, Иллинойсе, Нью-Джерси, Массачусетсе, Мэриленде, Колорадо, Коннектикуте, Делавэре, Род-Айленде, Вермонте, а также в столичном округе Колумбия.