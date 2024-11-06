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Трамп набрал более половины от необходимых для победы голосов выборщиков

Республиканец Дональд Трамп набрал более половины от необходимых для победы голосов выборщиков. Такой прогноз приводит Associated Press.

Трамп набрал более половины от необходимых для победы голосов выборщиков
© ТАСС

Сейчас у Трампа 178 голосов. У его соперницы Камалы Харрис — только 99. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из общего числа в 538.

В общенациональном голосовании Трамп лидирует в Техасе, Флориде, Огайо, Теннеси, Индиане, Миссури, Алабаме, Южной Каролине, Кентукки, Луизиане, Оклахоме, Миссисипи, Арканзасе, Канзасе, Небраске, Западной Вирджинии, Северной Дакоте, Южной Дакоте и Вайоминге.

Харрис побеждает в Нью-Йорке, Иллинойсе, Нью-Джерси, Массачусетсе, Мэриленде, Колорадо, Коннектикуте, Делавэре, Род-Айленде, Вермонте, а также в столичном округе Колумбия.