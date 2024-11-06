Эксперты прогнозируют вспышку насилия в ходе выборов в США

Китайские эксперты, пристально следящие за ходом президентских выборов в США, прогнозируют вспышку насилия в этой стране и не исключают потрясения на рынке капиталов.

"Уже сама подготовка к выборам указывает на потенциальный риск насилия в процессе их проведения, которое, скорее всего, произойдет, но насколько масштабным оно будет, остается вопросом", - отмечает профессор Школы международных исследований при Китайском Народном университете Дяо Дамин, мнение которого приводит издание Global Times.

"Как у "правых", так и "левых" в США есть экстремистские политические группы, такие как Proud Boys и Antifa. Они в прошлом участвовали в политических беспорядках и инцидентах с применением насилия. Так что они, скорее всего, предпримут какие-то действия, если их кандидат потерпит поражение", - согласен с этой точкой зрения эксперт по изучению США и научный сотрудник Китайской академии общественных наук (КАОН) Люй Сян.

Хотя он все же полагает, что по сравнению с силами охраны правопорядка, такими как Национальная гвардия, "эти воинствующие группировки могут не оказать серьезного влияния на всю страну". Впрочем, тут же оговаривается этот эксперт, "если только по всей стране не начнутся массовые беспорядки".

Естественно, что в Китае, для которого весьма важна экономическая ситуация в США, особенно внимательно следят за колебаниями на американском фондовом рынке. Фондовые индексы США продемонстрировали снижение в понедельник (по американскому времени), отмечает Global Times. Доллар США, подмечает издание, "продемонстрировал самое сильное падение более чем за месяц".