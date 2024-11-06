Законопроект о праве на аборт во Флориде отклонен

Избиратели Флориды проголосовали против закона о праве на аборт. Таким образом, запрет на большинство абортов в штате после первых шести недель беременности останется в силе.

Об этом пишет Associated Press.

В настоящее время в 13 штатах действует запрет на аборт на всех сроках беременности, за некоторыми исключениями.

Ещё в четырёх штатах запрещены аборты в большинстве случаев после примерно шести недель беременности.

Как уточняется, несмотря на запреты, количество ежемесячных абортов в США немного возросло из-за увеличения использования абортивных таблеток, а также работы организаций, помогающих женщинам путешествовать для аборта.