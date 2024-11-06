Штаб Харрис готовится к недельным судебным тяжбам по выборам

Представители предвыборной кампании кандидата в президенты США Камалы Харрис предположили, что объявление победителя в президентской гонке может занять несколько дней, однако они уже готовятся к недельным судебным тяжбам по выборам независимо от результата.

«Наступит месяц судебных разбирательств», — сказал один из советников предвыборной кампании политика.

По информации СNN, у штаба Харрис есть адвокаты, работающие по всей стране, которые могут оспорить результаты подсчётов.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о множественных жалобах на «массовые мошенничества» на выборах в Филадельфии.

Также исследовательская компания Edison Research Exit Poll опубликовала первые экзитполы по колеблющимся штатам в США.