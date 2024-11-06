Трамп ожидаемо побеждает в штате Южная Каролина

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ожидаемо побеждает на президентских выборах в штате Южная Каролина. С таким прогнозом выступил во вторник телеканал Fox News.

В Южной Каролине обработано более 11,5% бюллетеней. Согласно первым данным, за Трампа отдали голоса более 59,5% проголосовавших, за его соперницу Камалу Харрис - около 39,3%.

По итогам голосования в Южной Каролине, которая с 1980 года поддерживает только кандидатов в президенты от республиканцев, решится, кому достанутся голоса 9 выборщиков (из 270 необходимых для победы).

В 2016 году Трамп одержал в Южной Каролине победу над экс-госсекретарем демократом Хиллари Клинтон (54,9% против 40,7%), а в 2020-м - над действующим президентом, ее однопартийцем Джо Байденом (55,1% против 43,4%).

С 1980 года на президентских выборах в Южной Каролине побеждают только кандидаты от республиканцев. В последний раз демократ (39-й президент США Джимми Картер) побеждал в этом штате в 1976 году.