Бербок в ходе визита на Украину съездила на границу с РФ и Беларусью

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время необъявленного визита на Украину побывала на границе с РФ и Беларусью. Об этом пишет Reuters.

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Уточняется, что министр посетила подразделение пограничной службы, расположенное в Черниговской области всего в нескольких десятках километров от российской границы.

"Здесь с украинской стороны министру снова поступила просьба поставить больше оружия", - отмечается в публикации.

О необъявленном визите главы МИД Германии в столицу Украины СМИ сообщили в понедельник.

В немецком дипведомстве позже заявили, что Бербок пообещала Киеву оказывать поддержку столько, сколько украинцам потребуется, чтобы найти путь к "справедливому миру".