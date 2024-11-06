Edison Research обнародовала данные exit poll в колеблющихся штатах США

Стали известны результаты exit poll, проведенных в так называемых "колеблющихся штатах" США. Об этом со ссылкой на опросы Edison Research сообщает РИА Новости. Согласно им, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одерживает победу в Неваде (47%) и Пенсильвании (47%).

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Его соперник от Демократической партии Камала Харрис побеждает в Висконсине (47%), Джорджии (49%), Мичигане (48%) и Северной Каролине (43%). В Аризоне оба кандидата набирает одинаковое количество голосов (47%). 6 ноября пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила в интервью телеканалу NBC News, что бывший лидер страны вряд ли может преждевременно объявить о своей победе.

Накануне Трамп заявил, что есть сообщения о массовом мошенничестве во время голосования в колеблющемся штате Пенсильвания. В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.