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CNN: в Милуоки из-за ошибки пройдет повторный подсчет около 30 тысяч бюллетеней

В городе Милуоки в Висконсине пройдет повторный подсчет примерно 30 тыс. бюллетеней для заочного голосования. Об этом сообщает телеканал CNN.

В Милуоки из-за ошибки пройдет повторный подсчет около 30 тысяч бюллетеней
© РИА Новости

Причиной повторного подсчета стало то, что дверцы счетных машин оказались не закрыты должным образом. После долгого обсуждения возникшей проблемы, которую власти не считают результатом чьего-то злого умысла, было принято решение провести подсчет с помощью машин заново. Все полученные ранее результаты будут обнулены.

Процесс пересчета займет около часа. Представители Республиканской партии США выразили неудовольствие случившимся, назвав инцидент результатом некомпетентной организации выборов в ключевом колеблющемся штате. 6 ноября сообщалось, что избиратели округа Принс-Джордж в американском штате Мэриленд пожаловались на ошибки в работе машин для голосования на одном из участков.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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