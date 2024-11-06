Что известно о событиях в Израиле после увольнения Галанта

По всему Израилю прокатилась волна протестов после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта и назначил теперь уже экс-главу МИД Исраэля Каца новым главой военного ведомства.

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Нетаньяху заявил, что между ним и Галантом было слишком много разногласий по поводу управления войнами Израиля, что постепенно привело к развитию "кризиса доверия", который не позволял нормально решать военные вопросы в Газе. Тысячи израильтян стихийно собрались в Тель-Авиве, чтобы выразить протест против этого решения, перекрыв главную дорогу через Израиль, в то время как другие провели демонстрацию возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме, скандируя лозунг "Мы заслуживаем лучших лидеров". На одном из протестующих были наручники и маска с изображением Нетаньяху, на других - футболки с надписью "Верните их домой немедленно!", намекая на заложников, сообщает Reuters. "Биби - предатель! Ты виновен", - скандировали протестующие, имея в виду Нетаньяху и обвиняя его в неспособности предотвратить нападение ХАМАС 7 октября прошлого года. Некоторые вступили в столкновения с полицией.

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Эйнав Цангаукер, сын которой находится среди заложников, была среди протестующих против Нетаньяху в Тель-Авиве. "Если можно заменить министра обороны в разгар войны, то наверняка можно заменить и премьер-министра, который не имеет квалификации, чтобы вернуть заложников", - заявила она в эфире израильского телеканала Channel 12. Она добавила, что Нетаньяху "намеренно ставит под угрозу безопасность Израиля из-за спора между ним и Галантом о том, как продолжать войну".

Сам Галант дал эмоциональную пресс-конференцию, заявив: он считает, что "каждый человек призывного возраста должен служить в Армии обороны Израиля и защищать государство Израиль", сообщает Times of Israel. Ультраортодоксы в Израиле освобождены от военной службы, в то время как другие израильтяне призываются на нее. Галант также сказал, что "моральное обязательство и ответственность" Израиля - вернуть израильских заложников домой "как можно больше живыми", и что это "достижимо, но требует болезненных компромиссов, которые Израиль может вынести". Он добавил, что не будет никакого искупления за отказ от пленников и для "тех, кто следует этим ошибочным путем". Экс-министр также заявил о необходимости государственного расследования любых нарушений безопасности, которые привели к атакам 7 октября, и извлечения уроков из "правдивого расследования".

Назначенный министром обороны Израиля Исраэль Кац во вторник в своем первом заявлении после вступления в должность пообещал отдать приоритет возвращению израильских заложников из Газы и "уничтожению" ХАМАС и "Хезболлы".