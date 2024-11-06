Галант назвал причины своей отставки

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант объяснил своё увольнение с должности разногласиями по вопросам создания госкомиссии по расследованию нападения на Израиль палестинского движения ХАМАС, спорами вокруг освобождения заложников из сектора Газа, а также по теме призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ.

«Моё отстранение от должности является результатом разногласий по трём вопросам», — цитирует его ТАСС..

Также он подчеркнул, что перед Израилем «ещё стоят серьёзные задачи в противостоянии Ирану и его сателлитам в регионе».

Ранее журналист Axios Барак Давид сообщил, что в Белом доме были удивлены решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уволить Галанта.

Также сообщалось, что в Израиле после увольнения Галанта начались массовые протесты.