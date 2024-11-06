Полиция Филадельфии обвинила Трампа в дезинформации

В полицейском управлении Филадельфии заявили, что у них нет доказательств "массового мошенничества" во время голосования, о котором говорил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.

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Об этом сообщил телеканал CNN. Городской комиссар Филадельфии от Республиканской партии Сет Блюстейн заявил, что обвинения Трампа "абсолютно не соответствуют действительности".

Он назвал слова политика "дезинформацией" и отметил, что "голосование в Филадельфии было безопасным и надежным". Избирательная служба окружного прокурора получила около 55 жалоб от избирателей, большинство из которых касалось предвыборной агитации, пишет CNN. Дональд Трамп ранее на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что ведется "много разговоров" о массовом мошенничестве в Филадельфии. Он также добавил, что правоохранительные органы "на подходе". Что это за мошенничество и кто о нем сообщил, политик не уточнял.