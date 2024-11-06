Трамп нарастил отрыв от Харрис в колеблющемся штате Пенсильвания

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, по предварительной информации, набирает 51,1% голосов в колеблющемся штате Пенсильвания. Об этом свидетельствуют данные агентства Associated Press (AP).

Из материала следует, что претендента на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис поддержали 48% жителей штата. Всего к текущему моменту члены местных избирательных комиссий обработали 62% бюллетеней.

До этого агентство Associated Press сообщило, что в Пенсильвании обработали 55% бюллетеней. В тот момент Трамп набрал 51% голосов, а его соперница — 48,1%.

Трамп набрал более половины от необходимых для победы голосов выборщиков

Пенсильвания относится к числу так называемых колеблющихся штатов. Это означает, что его жители не отдают явного предпочтения какой-то одной партии. При этом Пенсильвания обеспечит будущего президента 19 голосами в коллегии выборщиков — ни один другой колеблющийся штат в США не способен дать победителю такого преимущества.

6 ноября кандидат от Республиканской партии выразил уверенность, что победа в Пенсильвании станет решающим фактором для его успеха на выборах главы государства в целом. По словам Трампа, его предвыборный штаб активно работал в этом штате, чтобы заручиться поддержкой местных жителей.