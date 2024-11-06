Около 30 ложных сообщений о минировании зафиксировано на выборах в США

Около 30 сообщений с угрозами о ложном минировании было зафиксировано на выборах в США.

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По данным телеканала CBS News, только в штате Джорджия было зарегистрировано около 17 ложных угроз.

«Чиновники работают над тем, чтобы определить, откуда исходят эти ложные угрозы, однако считают, что они являются частью иностранных усилий по срыву избирательной деятельности», — говорится в статье.

Ранее в Джорджии обвинили Россию в «угрозе минирования избирательных участков».

Также сообщалось, что избирательный участок в Мичигане закрыли из-за утечки газа.