Появились первые результаты выборов после закрытия участков в США

Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп лидирует в штате Индиана с 71,5%, у демократа Камалы Харрис — 26,7%. На данный момент там подсчитаны менее 1% голосов, передает РИА Новости.

Трамп также лидирует в штате Кентукки с 63,4%, у Харрис там — 35,5%, обработаны 2% голосов, свидетельствуют подсчеты АР. При этом по данным CNN, у Трампа в Кентукки — 60,9%, у Харрис — 37,8% голосов избирателей.

Первые избирательные участки закрылись на президентских выборах в США в штатах Индиана и Кентукки в 18:00 по местному времени (2:00 мск). Последними участки закроют Гавайи и Аляска, где голосование завершится в 8:00 мск.