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В США раскрыли итоги победы Трампа для Зеленского

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на возврат утраченных территорий или выплату компенсации со стороны России. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков.

В США раскрыли итоги победы Трампа для Зеленского
© ТАСС

«Зеленский вряд ли сможет добиться возвращения <…> полуострова Крым и региона Донбасc <…> или получить репарации за огромный ущерб, нанесенный его стране», — отметил старший научный сотрудник британского Королевского института объединенных оборонных исследований Тим Уилласи-Уилси.

Также аналитики выразили мнение, что Трамп может сообщить о блокировку финансовой помощи Киеву, чтобы принудительно прекратить конфликт. «Это вполне вероятный вариант развития событий», — пояснил CNBC.

Ранее помогавший российским военным на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис потенциально могли бы положить конец украинскому конфликту, но не желают этого делать.

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