Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев боится русскоязычного населения. Об этом он написал в статье на aif.ru.

Медведчук заявил о преследовании русскоязычного населения на Украине и напомнил, что в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов Украину пытались оторвать от России националистическими движениями, поддерживаемыми Германией и Францией.