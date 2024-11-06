В одной европейской стране предложили шантажировать Украину

Варшава должна шантажировать Киев чтобы получить разрешение украинских властей на эксгумацию останков жертв Волынской резни, заявил в эфире телеканала TVP Info лидер ультраправого объединения «Конфедерация» и спикер Сейма Кшиштоф Босак. Следует отказать Украине в доставке военной помощи через польскую территорию, предложил он. В частности, перекрыть доступ к аэропорту «Жешув-Ясенки», через который проходит 90% военных поставок для Киева.

Международная политика по большей части состоит из шантажа, — добавил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обещал польской стороне подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца декабря, но слова не сдержал, заявлял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, это разочаровывает.

Министр вновь обратился к властям Украины, подчеркнув, что Польша готова провести процедуры за свой счет. Единственное, что требуется — согласие на эксгумацию. Волынская резня произошла в 1943 году. Тогда на протяжении нескольких месяцев украинские военные убивали поляков.

Ранее военкор Александр Коц предположил, что Польша не готова отдавать ВСУ последнее, особенно в свете неудовлетворенных требований о «покаянии за Волынь» Так он прокомментировал упрек президента Украины Владимира Зеленского в адрес Варшавы: она якобы передала МиГ-29 «только на словах».