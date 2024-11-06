Харрис и Трамп разделили голоса поровну в первом проголосовавшем городе в США

Харрис и Трамп набрали каждый по три голоса в крошечном городке Диксвилл Нотч в штате Нью-Гэмпшир, где традиционно начинаются выборы ранее всех других регионов США. Об этом сообщает CNN. Городок, расположенный вдоль границы США и Канады в штате Нью-Гэмпшир, открывает и закрывает свой избирательный участок сразу после полуночи по восточному времени с 1960 года.

В голосовании участвовали четыре республиканца и два необъявленных избирателя.

Несмотря на то, что избирателей в Диксвилл Нотч мало, здесь обычно бывает много репортеров. Результаты выборов, которые подводятся в городке раньше, чем где-либо в США, считаются показательными, однако не всегда предсказывают победителя.