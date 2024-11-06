Китай отреагировал на победу Трампа на выборах в США

Китай намерен продолжать выстраивать взаимоотношения с США на основе принципов взаимного уважения после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает РИА Новости.

"Наша политика в отношении США последовательна, мы продолжим рассматривать и управлять китайско-американскими отношениями на основе принципов взаимного уважения", - подчеркнула она.

По словам Мао Нин, в Пекине уважают выбор народа США.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Соперницей Дональда Трампа, выдвинутой в качестве кандидата от Демократической партии, стала действующий вице-президент страны Камала Харрис.

Трамп объявил о своей победе на выборах президента США

К текущему моменту все избирательные участки уже закрылись. Для победы будущему главе государства надо набрать 270 голосов выборщиков. Как сообщил телеканал Fox News, претендент от Республиканской партии уже получил 277 голосов.