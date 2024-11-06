Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что территории, на которых находится современная Украина, являются исторически русскими. Об этом он написал в статье на aif.ru.

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Медведчук заявил о расположении Украины на исторически русских землях и подчеркнул, что украинское государство там не существовало. Он напомнил, что разделение на русских и украинцев отсутствовало, «когда Русь была разделена между Золотой Ордой и Западом в лице Польско-Литовского княжества».