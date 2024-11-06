Шансы республиканцев получить большинство мест в сенате оценили

У членов Республиканской партии очень высокие шансы получить большинство мест в сенате по итогам текущих выборов. Об этом говорится в прогнозе телеканала ABC News.

Так, согласно прогнозам телеканала, шансы демократов получить контроль над верхней палатой составляют 92 к 100.

«Существуют сценарии, при которых они выиграют 51 место и более, либо 50 мест, а также кресло в Белом доме», — отмечается в сообщении.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Бенни Томпсон заявил, что представители Демократической партии могут обратиться в суд в случае победы Трампа. По его словам, в американском законодательстве достаточно положений для того, чтобы проигравшие, которые «чувствуют себя ущемленными», могли обратиться в суд.