Генштаб ВСУ предупредил о сбоях в работе смартфонов из-за средств РЭБ

Генштаб ВСУ предупредил пользователей смартфонов на Украине о возможных сбоях времени и геолокации из-за применения систем радиоэлектронной борьбы РЭБ.

«Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, используемое мобильными телефонами в режиме автоматического уточнения времени», — заявили в ведомстве.

В генштабе добавили, что точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться при объявлении воздушных тревог.

Ранее в «СТРАНА.ua» писали, что украинцы столкнулись со сбоями в GPS, который находит их в Белоруссии.