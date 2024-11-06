СМИ: Нацгвардия США мобилизована в 15 штатах для поддержки безопасности

Более 250 военнослужащих Национальной гвардии обеспечивают безопасность голосования на выборах в США в 15 штатах. Об этом сообщает телеканал CNN.

Военнослужащие мобилизованы в таких штатах, как Алабама, Аризона, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Айова, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Пенсильвания, Теннесси, Техас, Вашингтон, Висконсин и Западная Вирджиния.

Примерно половина этих сил занимается кибербезопасностью, в то время как остальные обеспечивают поддержку по запросу местных властей. На выходных Национальная гвардия также была приведена в состояние готовности из-за риска гражданских беспорядков в нескольких штатах, включая Вашингтон и Орегон, где недавно произошли поджоги урн для голосования.

В США проходят 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и двух территорий.

На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годах. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США.