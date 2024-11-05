Вучич прокомментировал беспорядки в Нови-Саде

Президент Сербии Александр Вучич пообещал наказать виновных в беспорядках в городе Нови-Сад. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Носи-Сад прошли протесты на фоне гибели 14 человек при обрушении бетонного козырька железнодорожного вокзала города. Демонстранты вылили перед входом в местную администрацию фекалии, забросали и исписали стены красной краской. Также протестующие били стекла, забросали вход к зданию камнями и пиротехникой, мочились на стену, сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии. Они требуют отставки премьера Милоша Вучевича и нынешнего мэра Милана Джурича, задержание всех ответственных за упущения при реконструкции вокзала и обнародования текста договора с китайскими компаниями-подрядчиками.

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«Происходят насильственные протесты против государства Сербия в Нови-Саде. Сербия защитит свой флаг, свое имя и фамилию и накажет всех совершивших преступления. Не сомневайтесь в этом!» — пообещал Вучич.

Напомним, что трагедия на вокзале в Нови-Сад произошла 1 ноября. В результате обрушения 50-метрового козырька из бетона, металла и стекла погибли 14 человек, в том числе две девочки пяти и девяти лет. Еще три человека получили тяжелые травмы и находятся в больнице.