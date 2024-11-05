Оппозиция обвинила Трюдо в росте преступлений на почве ненависти в Канаде

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр обвинил премьер-министра Джастина Трюдо в росте преступлений на почве ненависти, который он связал с ухудшением экономической ситуации в стране из-за проводимой главой правительства политики.

"Он (Джастин Трюдо) хочет отвлечь [нас] от всех экономических проблем, которые он вызвал у нас дома. Эти разногласия [между канадцами] - результат его действий", - заявил оппозиционер в ходе дебатов в парламенте с Трюдо по поводу экономической ситуации в стране.

Пуальевр утверждал, что при правлении Трюдо рост преступлений на почве ненависти в Канаде вырос на 251%.

"Поджоги синагог, стрельба по еврейским школам, сотни сожженных и оскверненных церквей, а теперь мы видим и религиозные беспорядки на улицах Брамптона. Такого никогда не было до появления этого премьер-министра", - заявил глава консерваторов.

В минувшее воскресенье в Брамптоне (провинция Онтарио) группа мужчин с палками и флагами, на которых было написано "Халистан", напали на прихожан, шедших на молитву в индуистский храм. Власти Индии сразу же осудили этот инцидент, полагая, что за атакой на храм стоят сторонники создания независимого государства Халистан на территории индийского Пенджаба. Представитель организации индусов Канады Hindu Canadian Foundation заявил, что среди пострадавших были дети и женщины. Случившееся осудил Трюдо, а полиция по горячим следам задержала троих подозреваемых в нападении.