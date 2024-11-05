В Израиле начались протесты из-за увольнения министра обороны

Протестующие против отставки израильского министра обороны Йоава Галанта перекрыли центральное шоссе в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую радиостанцию «Галей ЦАХАЛ».

Помимо этого в сети появились фото демонстрации. На них можно увидеть, что протестующие также начали разжигать костры на проезжей части. При этом, ранее несколько протестных организаций, а также лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид, призвали израильтян выходить на улицы, чтобы продемонстрировать свое недовольство отставкой Галанта.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, принял решение уволить министра обороны страны Йоава Галанта.