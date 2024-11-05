Увольнение министра обороны Израиля стало неожиданностью для США

Решение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта в день президентских выборов в США стало неожиданностью для Вашингтона. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По мнению представителя администрации США, Нетаньяху наверное пошел на увольнение Галланта в день выборов, чтобы "избежать ответного удара со стороны Белого дома", где сейчас "сосредоточены на другом".

По словам чиновника, в настоящий момент в Вашингтоне "работают над сбором и анализом дополнительной информации".

В Израиле начались протесты из-за увольнения министра обороны

Ранее ряд израильских СМИ сообщили, что в отставку также могут быть отправлены начальник Генштаба и глава контрразведки ШАБАК.