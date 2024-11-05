Полиция Капитолия задержала мужчину с ракетницей и факелом, который пытался войти в центр для посетителей в здании Конгресса в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, от мужчины пахло горючим, а при себе у него были факел и ракетница.

«Наши сотрудники задержали его на досмотре в центре для посетителей Капитолия», — сообщили в полиции.

Из-за произошедшего центр для посетителей закрыли, там ведется расследование. Других подробностей инцидента нет.

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