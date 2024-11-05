В Израиле начались протесты из-за увольнения министра обороны

Стихийные акции протеста начались в Израиле во вторник вечером после заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о решении отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает портал Ynet.

По его информации, в Тель-Авиве несколько сотен демонстрантов блокировали шоссе "Аялон" на востоке города и жгут костры на проезжей части. Сотни протестующих также пришли к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. В Хайфе несколько тысяч участников акции протеста заблокировали движение по одной из центральных улиц города, указывает портал.

К проведению акций протеста после отставки министра обороны призвал лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид.

"Увольнение Галанта в разгар войны является безумием", - написал он в X (ранее Twitter).

Ранее Нетаньяху заявил, что принял решение уволить Галанта с поста министра обороны и назначить на его место главу МИД еврейского государства Исраэля Каца.

Премьер добавил, что предложил пост главы МИД Израиля министру без портфеля Гидеону Саару.