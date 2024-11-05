Захарова назвала главную боль Америки как нации и народа

Соединенные Штаты будут вынуждены преодолеть внутренний раскол в обществе вне зависимости от итогов выборов президента, заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

В США 5 ноября проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий.

«Я думаю, что сейчас главная боль Америки как нации и народа — каким-то образом, в первую очередь сделать так, чтобы эти результаты приняло само американское общество, учитывая опыт прошлых выборов», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, заметила дипломат, вне зависимости от итогов выборов, американцам придется «преодолевать внутренний эмоциональный раскол».

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По ее словам, люди в США в последние месяцы буквально готовы нападать друг на друга, бить друг друга за символику, за слова в поддержку другого политика.

Дипломат резюмировала, что даже в США никто не знает и не понимает, как преодолеть сложившуюся ситуацию в стране.