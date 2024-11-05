Депутат Рады от партии Зеленского не вернулся из зарубежной поездки

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Куницкий уехал в командировку за рубеж и не вернулся, пишет РБК со ссылкой на источники.

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По данным портала, парламентарий ранее неоднократно бывал в зарубежных командировках и практически всегда не спешил возвращаться на Украину.

В этот раз поездка излишне затянулась — Куницкий отсутствует на голосованиях в Верховной раде свыше четырех недель, пояснили журналисты.

Вместе с тем, куда конкретно уехал парламентарий, с каким поручением, не сообщается.

На парламентских выборах 2019 года Куницкий баллотировался от «Слуги народа» и победил в 169-м округе в Харькове. Депутат неоднократно нарушал ПДД, а в сентябре 2024 года участвовал в нападении на мужчину в центре Киева.

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Напомним, что в 2022 годах, на фоне осложнения ситуации на Украине, страну покинули многие спортсмены, певцы, общественные деятели. Кроме того, из республики уезжают старшеклассники — молодые люди опасаются снижения призывного возраста и принудительной мобилизации.